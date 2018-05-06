Землетрясение на юге Польши привело к гибели по меньшей мере одного человека. Из-за толчков завалило тоннели в шахте в Силезии. Более двухсот шахтёров эвакуировали, однако пропала группа горняков. Одного из них впоследствии нашли мёртвым.
ЧП на шахте в Польше
ЧП на шахте в Польше
Подробности сообщил глава угледобывающей компании JSW Даниэль Озон: «Мы потеряли связь с семью горняками. Спасатели обнаружили двоих. Они уже поднялись на поверхность и получили медицинскую помощь. Ещё с пятерыми не удаётся связаться. Дополнительно три спасательные бригады присоединяются в операции».
Землетрясение на юге Польши имело магнитуду 3,4. В министерстве энергетики говорят, что речь может идти о техногенном происшествии, которое характерно для угольных производств и связано с выработкой слишком больших объёмов породы.