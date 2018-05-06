Акции оппозиции в Париже

В Париже прошла многотысячная демонстрация против политики президент Эммануэля Макрона. Шествие провели сторонники организаций левого толка, прежде всего партии «Непокорная Франция». По оценкам организаторов, в акции участвовали до 160 тысяч человек, в префектуре насчитали 40 тысяч протестующих. Люди скандировали лозунги «Стоп Макрон» и «Одного года достаточно».

Участники акции объясняли, что хотят «показать Макрону, что есть французы, которые не голосовали за него, не согласны с тем, что он пытается делать, и будут сопротивляться до последнего».

Организаторы акции обвиняют президента в излишней поддержке элит. Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон заявлял, что Макрон помогает сверхбогатым в ущерб интересам простых граждан. После беспорядков 1 мая акция прошла относительно спокойно. В ходе шествия полиция в происходящее не вмешивалась, а в СМИ выступление левых сравнивали с карнавалом. Впрочем, были и сообщения о том, что часть протестующих уже после завершения мероприятия правоохранители разгоняли с применением слезоточивого газа.