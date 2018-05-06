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Пакистан

Ранен глава МВД Пакистана

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Ранен глава МВД Пакистана

Ранен глава МВД Пакистана
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Reuters
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В Пакистане совершено вооружённое нападение на министра внутренних дел Ахсана Икбала. Он доставлен в больницу с пулевым ранением в правое плечо, медики говорят, что угрозы для жизни чиновника нет.

Как рассказали в МВД, нападавший выстрелил в главу ведомства, когда тот садился в машину после встречи с избирателями в городе Наровал. Это произошло на фоне подготовки к парламентским выборам, которые назначены на 15 июля.

Ахсан Икбал — один из наиболее влиятельных функционеров правящей партии «Пакистанская мусульманская лига». Его называют близким соратником Наваза Шарифа, которого в прошлом году Верховный суд отстранил от должности премьер-министра из-за подозрений в коррупции.

Временный глава правительства Шахид Хакан Аббаси решительно осудил нападение и потребовал от полиции подробного отчёта о произошедшем.