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Пакистан

Взрыв на пакистанской шахте

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Взрыв на пакистанской шахте

Взрыв на пакистанской шахте
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По меньшей мере 16 горняков погибли в результате взрыва на одной из угольных шахт Пакистана. Она находится в районе города Кветты в провинции Белуджистан. По предварительным данным, взрыв и обрушение были вызваны метаном, скопившимся в шахте, и люди оказались отрезанными выхода.

Ещё один человек числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются. Несколько десятков шахтёров получили ранения разной степени тяжести. Многие из них госпитализированы.

В этот же день на соседней шахте произошел взрыв газа, в результате которого погибли еще 2 горняка, пятеро остаются заблокированными под землёй.

Ежегодно в Пакистане гибнут от 100 до 200 шахтеров. Так, в апреле в подобных инцидентах погибли не менее 11 человек.