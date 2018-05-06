Взрыв на пакистанской шахте

По меньшей мере 16 горняков погибли в результате взрыва на одной из угольных шахт Пакистана. Она находится в районе города Кветты в провинции Белуджистан. По предварительным данным, взрыв и обрушение были вызваны метаном, скопившимся в шахте, и люди оказались отрезанными выхода.