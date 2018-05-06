По меньшей мере 16 горняков погибли в результате взрыва на одной из угольных шахт Пакистана. Она находится в районе города Кветты в провинции Белуджистан. По предварительным данным, взрыв и обрушение были вызваны метаном, скопившимся в шахте, и люди оказались отрезанными выхода.
Взрыв на пакистанской шахте
Взрыв на пакистанской шахте
Ещё один человек числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются. Несколько десятков шахтёров получили ранения разной степени тяжести. Многие из них госпитализированы.
В этот же день на соседней шахте произошел взрыв газа, в результате которого погибли еще 2 горняка, пятеро остаются заблокированными под землёй.
Ежегодно в Пакистане гибнут от 100 до 200 шахтеров. Так, в апреле в подобных инцидентах погибли не менее 11 человек.