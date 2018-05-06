Пхеньян: "США вводят в общественность в заблуждение"

Резкую реакцию Северной Кореи вызвало замечание советника президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом не ослабит санкции и давление, пока КНДР полностью не откажется от своего ядерного оружия

В заявлении официального представителя министерства иностранных дел Северной Кореи, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, говорится, что США "вводят общественность в заблуждение, связывая стремление Пхеньяна к денуклеаризацию Корейского полуострова с результатом санкционного давления". В документе отмечается, что если США будут неверно истолковывать как "слабость" мирные и дружелюбные намерения Пхеньяна и продолжат попытки военных угроз и давления, "то это не будет способствовать разрешению вопроса".

В настоящий момент США и КНДР ведут подготовку встречи между лидерами двух стран, которая может состоятся через три или четыре недели.