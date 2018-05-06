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"Кавальерс" в шаге от финала конференции

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"Кавальерс" в шаге от финала конференции

"Кавальерс" в шаге от финала конференции
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"Кливленд Кавальерс" вырвали победу у "Торонто Рэпторс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча закончилась со счетом 105:103. "Кавальерс" захватили лидерство в первом периоде, во втором еще больше укрепили свои позиции. Но затем в ходе игры произошел перелом. Третья четверть закончилась с небольшим преимуществом "Торонто", зато потом команда набрала обороты. "Рэпторс" смогли сравнять счет, но отпраздновать победу у них не получилось. На последних секундах встречи форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс реализовал двухочковый бросок. И это решило исход матча.

Фот: Ken Blaze-USA TODAY Sports

Форвард "Кливлэнда" стал лучшим игроком встречи. Он заработал 38 очков. Дабл-дабл в ходе этого матча оформил центровой Кевин Лав, который записал на свой счет 21 очко и 16 подборов. В составе "Рэпторс" особенно отличился Кайл Лоури, принесший своей команде 27 очков.

Счет в серии до четырех побед сейчас составляет 3:0 в пользу "Кливленда". В следующий раз команды встретятся 8 мая на паркете "Кавальерс".