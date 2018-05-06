"Кавальерс" в шаге от финала конференции

"Кливленд Кавальерс" вырвали победу у "Торонто Рэпторс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча закончилась со счетом 105:103. "Кавальерс" захватили лидерство в первом периоде, во втором еще больше укрепили свои позиции. Но затем в ходе игры произошел перелом. Третья четверть закончилась с небольшим преимуществом "Торонто", зато потом команда набрала обороты. "Рэпторс" смогли сравнять счет, но отпраздновать победу у них не получилось. На последних секундах встречи форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс реализовал двухочковый бросок. И это решило исход матча.