"Кливленд Кавальерс" вырвали победу у "Торонто Рэпторс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча закончилась со счетом 105:103. "Кавальерс" захватили лидерство в первом периоде, во втором еще больше укрепили свои позиции. Но затем в ходе игры произошел перелом. Третья четверть закончилась с небольшим преимуществом "Торонто", зато потом команда набрала обороты. "Рэпторс" смогли сравнять счет, но отпраздновать победу у них не получилось. На последних секундах встречи форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс реализовал двухочковый бросок. И это решило исход матча.
"Кавальерс" в шаге от финала конференции
"Кавальерс" в шаге от финала конференции
Форвард "Кливлэнда" стал лучшим игроком встречи. Он заработал 38 очков. Дабл-дабл в ходе этого матча оформил центровой Кевин Лав, который записал на свой счет 21 очко и 16 подборов. В составе "Рэпторс" особенно отличился Кайл Лоури, принесший своей команде 27 очков.
Счет в серии до четырех побед сейчас составляет 3:0 в пользу "Кливленда". В следующий раз команды встретятся 8 мая на паркете "Кавальерс".