День Победы в Мексике

В Мексике торжественно отметили один из главных национальных праздников — день победы над французской армией. Его ещё называют вторым Днём независимости. 5 мая 1862 во время наступления на Мехико в районе города Пуэбла войско императора Наполеона III неожиданно столкнулось с ополчением. Считается, что мексиканцы были значительно хуже вооружены, их было почти вдвое меньше. Тем не менее, французы были разбиты.

В годовщину этой победы в пригороде Мехико устроили традиционное представление реконструкторов: они образно повторили сцены сражения 1862 г.

Хотя битва при Пуэбле считается одной из важнейших вех в становлении мексиканского государства, война была проиграна. В 1864 ещё одна французская армия успешно заняла Мехико, а австрийский эрцгерцог Максимилиан был провозглашён императором Мексики. Он стал последним мексиканским монархом.