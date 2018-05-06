Коктейль и косяк в честь новой британской принцессы

Бракосочетание американской актрисы Меган Маркл с британским принцем Гарри стало поводом для презентации целой серии изысков в США. Необычное предложение сделал один из баров в Вашингтоне. Как сообщает Reuters, в день свадьбы 19 мая он будет украшен символикой королевской семьи. Кроме того, посетителям предложат специальный коктейль под названием «Блеск Маркл».

Это же название уже мелькало в сообщениях СМИ в связи с проектом племянника Меган Маркл Тайлера Дули. Он разводит коноплю в Орегоне, где легализовано употребление марихуаны. Новый сорт Дули обещает посвятить своей родственнице — в качестве напоминания о её детстве в США: «Я знаю, что в Англии марихуана всё ещё остаётся табу, но для нас здесь конопля — это нормально, мы же воспитывались в одних и тех же школах. Все здесь экспериментируют с этим».