Первый год президентства Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон был избран ровно год назад. Министра экономики многие считали "аутсайдером" в политике, но 7 мая он одержал убедительную победу на судьбоносных выборах — не только для Франции, но и для Европы в целом.

В ту ночь, выступая на площади перед Лувром, Макрон сказал: "Перед нами стоит огромная задача и для ее решения мы должны начать строить уже завтра настоящее, сильное большинство, поддерживающее перемены. Наша страна к этому стремится. И наша страна заслуживает перемен".

Стремление французского общества к переменам позволило 39-летнему бывшему банкиру без опыта работы на выборной должности прийти к власти. В этом уверен британский писатель и репортер агентства AFP Адам Плоурайт, автор первой биографии Макрона на английском языке "Французское исключение":

"В прошлом году основной темой выборов во Франции были взаимотношения граждан и политических лидеров. И на каждом этапе кампании проявлялось желание людей видеть новые лица и знакомитсья со свежими идеями. И Эммунуэль Макрон оказался на правильном месте в подходящий момент".

Его избрали для встряски и оживления, прежде всего, экономики Франции: Макрон пообещал рост ВВП, создание рабочих мест и сокращение бюджетного дефицита.

"Он хочет сделать все очень быстро", — говорит Адам Плоурайт. "Как только он пришел к власти, он сразу же объявил о том, что будет делать, и в нескольких сферах одновременно. Думаю, что он ведет наступление, т.к. понимает, что сейчас, на этом раннем этапе мандата, у него есть благоприятная возможность для проведения пакета реформ, которые, хотелось бы надеяться, принесут результат к окончанию его президентского срока".

Но спустя год амбициозные реформы Макрона натолкнулись на немалое сопротивление. Забастовки парализут многие секторы экономики, антиправительственные демонстрации зачастую перастают в столкновения и беспорядки. Жителей Франции все еще предстоит убедить в правильности видения Макрона, а по данным последних соцопросов, это почти 60% избирателей.

Из Парижа передает корреспондент euronews Аннелиз Боржес: "В то время как внутри страны у Макрона есть проблемы, на международном уровне он, похоже, идет по правильному пути, чтобы вернуть Францию на мировую арену. "Брексит", Сирия, ядерная сдлка с Ираном и даже война в Йемене — судя по всему, нет такого вопроса, от которого бы уклонился президент Франции. Он с чувством уверенности представляет миру идеи Франции и наслаждается тем, что его воспринимают в качестве нового лидера свободного мира".