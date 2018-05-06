Футбольный клуб «Локомотив» досрочно стал чемпионом России — после победы на своём поле над питерским «Зенитом». «Золотой» гол на 88-й минуте забил португалец Эдер, вышедший на замену за три минуты до того.
«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
«Локомотив» досрочно стал чемпионом России
Железнодорожники в третий раз становятся чемпионами России. Под руководством Юрия Сёмина они занимали первую строчку в 2002 и 2004 годах. Таким образом 70-летний тренер стал одним из самых титулованных в новейшей истории: чаще свои команды к победе приводили лишь Олег Романцев («Спартак», восемь раз) и Валерий Газзаев («Спартак-Алания», четырежды). У экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого также три победы.