В Лиссабоне стартовал музыкальный конкурс «Евровидение». Право проведения для Португалии завоевал в прошлом году в Киеве певец Сальвадор Собрал.
Синяя ковровая дорожка вместо красной
Синяя ковровая дорожка вместо красной
Девиз нынешнего конкурса — «Все на борт!», и посвящён он океану, поскольку Лиссабон находится на берегу Атлантики. По этому поводу цвет ковровой дорожки даже заменили на синий вместо красного.
Среди фаворитов называют украинца Никиту Алексеева, выступающего под белорусским флагом, израильтянку Нетту Барзилай, испанский дуэт «Амайя и Альфред».
Россию представит Юлия Самойлова с песней «Я не сдамся», отобранной ещё для прошлогоднего конкурса, куда российскую исполнительницу не пустили украинские власти.
Этот инцидент заставил внести некоторые изменения в регламент — например, организаторы сняли с себя ответственность и обязали участников самих проверять, разрешён ли им въезд в страну, где проводится конкурс.