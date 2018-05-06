Накануне инаугурации президента России Владимира Путина собственную акцию протеста в Москве провели организации левого толка. На Суворовскую площадь пришли сотни людей с лозунгами о нелегитимности выборов и с требованием смены правительства.
В Москве протестуют левые
В Москве протестуют левые
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов пригрозил со сцены устроить забастовки и мирные акции гражданского неповиновения: «Если мы увидим, что опять ничего не происходит, ничего не меняется, опять те же рожи в правительстве, опять то же раболепие перед Путиным, у нас не останется никакого другого выхода, как объявить бессрочную кампанию протеста».
Участники акции заявляли о необходимости радикальной смены социально-экономической политики в стране. Вместе со словами о необходимости свободной конкуренции на выборах звучали призывы, цитата, «поставить на место этих наглых олигархов и искоренить их как класс». Своими главными оппонентами выступавшие со сцены называли либералов.