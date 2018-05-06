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Ливан

Завершились первые за девять лет выборы

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Завершились первые за девять лет выборы

Завершились первые за девять лет выборы
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Reuters
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Явка на парламентских выборах в Ливане составила чуть меньше 47% — таковы данные МВД страны. В стране закрылись избирательные участки и идёт подсчёт голосов.

Это первые всеобщие выборы за девять лет. Провести их вовремя помешала война в соседней Сирии, которая вызвала острый политический кризис и в самом Ливане. Власти страны надеются, что новый закон о выборах, принятый с большим трудом, поможет преодолеть разногласия:

Саад Харири, премьер-министр Ливана:

«Мы видим, что творится в соседних странах — а в Ливане в это время проходят демократические выборы. Это показывает, что в Ливане всё неплохо».

Впервые депутатов избирают по пропорциональной системе, а не по мажоритарной; это должно дать представительство во власти практически всем фракциям многоконфессиональной страны:

Шейх Наим Кассем, «Хезболлах»:

«Это важная возможность для ливанцев избрать своих представителей согласно закону, дающему каждой группе право на пропорциональное представительство в парламенте».

«Хезболлах», которая в нескольких странах признана террористической организацией, была среди тех, кто поддержал новый закон, и сейчас шииты надеются увеличить присутствие в парламенте.

Касательно общих итогов выборов политологи единодушны: по их мнению, правящая партия «Аль-Мустакбаль» в любом случае сумеет создать правящую коалицию и сохранить власть, а её лидер Саад Харири останется премьер-министром.