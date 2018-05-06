Явка на парламентских выборах в Ливане составила чуть меньше 47% — таковы данные МВД страны. В стране закрылись избирательные участки и идёт подсчёт голосов.
Завершились первые за девять лет выборы
Завершились первые за девять лет выборы
Это первые всеобщие выборы за девять лет. Провести их вовремя помешала война в соседней Сирии, которая вызвала острый политический кризис и в самом Ливане. Власти страны надеются, что новый закон о выборах, принятый с большим трудом, поможет преодолеть разногласия:
Саад Харири, премьер-министр Ливана:
«Мы видим, что творится в соседних странах — а в Ливане в это время проходят демократические выборы. Это показывает, что в Ливане всё неплохо».
Впервые депутатов избирают по пропорциональной системе, а не по мажоритарной; это должно дать представительство во власти практически всем фракциям многоконфессиональной страны:
Шейх Наим Кассем, «Хезболлах»:
«Это важная возможность для ливанцев избрать своих представителей согласно закону, дающему каждой группе право на пропорциональное представительство в парламенте».
«Хезболлах», которая в нескольких странах признана террористической организацией, была среди тех, кто поддержал новый закон, и сейчас шииты надеются увеличить присутствие в парламенте.
Касательно общих итогов выборов политологи единодушны: по их мнению, правящая партия «Аль-Мустакбаль» в любом случае сумеет создать правящую коалицию и сохранить власть, а её лидер Саад Харири останется премьер-министром.