Выборы в Ливане 9 лет спустя

Всеобщие выборы начались в Ливане. Избирательные участки открылись в воскресенье утром и закроются в 7 часов вечера.

976 кандидатов оспаривают 128 депутатских мандатов. Они будут распределен по этноконфессиональному признаку между 11 группами: так, у мусульман-суннитов и шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов — 37. Расклад сил, исторически сложившийся по конфессиям и кланам сохраняется.

В выборах призваны принять участие 3,6 миллиона граждан страны старше 21 года. Причём на этот раз впервые смогут проголосовать досрочно и ливанцы, живущие за рубежом.

Парламентские выборы в Ливане несколько раз откладывались из-за внутривенного политического кризиса в стране и войны в соседней Сирии. Нынешнее голосование стало первым за последние 9 лет. Впервые оно проходит не по мажоритарной, а по пропорциональной системе. Один из претендентов на победу - партия "Хезболлах", внесённая США в список террористических.

В ноябре прошлого года подал в отставку ливанский премьер Саад Харири. Он сказал, что принял такое решение, узнав о готовящемся на него покушении. Но уже через месяц заявил, что передумал.