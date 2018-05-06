Иран выступил в защиту "ядерной сделки"

Тегеран грозит США серьёзными проблемами в случае выхода из соглашения по иранской ядерной программе. С таким заявлением выступил президент Исламской республики Хасан Рухани. «Они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории», — сказал политик в обращении, которое было показано в эфире государственного телевидения. Он уверяет, что Иран готов к любому решению о судьбе договорённостей: «Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права».