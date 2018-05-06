Тегеран грозит США серьёзными проблемами в случае выхода из соглашения по иранской ядерной программе. С таким заявлением выступил президент Исламской республики Хасан Рухани. «Они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории», — сказал политик в обращении, которое было показано в эфире государственного телевидения. Он уверяет, что Иран готов к любому решению о судьбе договорённостей: «Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права».
Иран выступил в защиту "ядерной сделки"
Иран выступил в защиту "ядерной сделки"
Заявление Рухани было опубликовано за неделю до истечения срока ультиматума, который поставил президент США Дональд Трамп. Он потребовал изменить условиях соглашения по иранской ядерной программе до 12 мая и пригрозил, что в противном случае Вашингтон может выйти из сделки, в рамках которой Тегеран соглашался на ограничение своей ядерной программы.