Третий этап Giro d'Italia: триумф Вивиани

Победителем третьего этапа велогонки Giro d'Italia стал итальянец Элиа Вивиани из команды Quick-Step. Впервые в истории маршрут пролегал за пределами Европы в Израиле. Гонщики стартовали в городе Беэр-Шева и финишировали в Эйлате. 229 км. Вивиани преодолел за 5 часов 2 минуты и 9 секунд. То же время показал его соотечественник из Cannondale-Drapac Саша Модоло. Третьим пришёл ирландец Сэм Бэннет.