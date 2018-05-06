Шестеро палестинцев погибли в результате взрыва в центральной части Сектора Газа. ещё трое получили ранения. Взрыв прогремел в одном из домов населённого пункта Эз-Зувейда недалеко от Дейр-аль-Балаха. Тела погибших и раненые были доставлены в больницу этого города.
Взрыв в секторе Газа: 6 погибших
Взрыв в секторе Газа: 6 погибших
По данным местных СМИ, погибшие - члены "Бригад Изеддина-аль-Кассама", боевого крыла правящего в анклаве движения ХАМАС. "Бригады" обвинили в произошедшем Израиль, однако в израильской армии заявили, что не располагают информацией об инциденте. По некоторым данным, палестинцы подорвались при попытке разобрать старую израильскую ракету.
Эскалация напряжённости в секторе Газа произошла после того, как США заявили о признании Иерусалима столицей Израиля.