"Марихуану разрешить!"

На традиционный ежегодный марш за полную легализацию марихуаны собрались в Буэнос-Айресе тысячи человек. Аргентина декриминализировала использование конопли в терапевтических целях, но её выращивание частными лицами остаётся под запретом .

"Нет тюремному заключению для тех, кто выращивает коноплю дома! Нет рейдам по нашим домам! Не забирайте то, что мы вырастили и используем для лечения наших детей, прекратите репрессии и цензуру в интернете", - говорит этот протестующий.

Больным к примеру эпилепсией или аутизмом марихуану предписано выдавать даже бесплатно. Но аргентинцы говорят, что достать её не так-то просто и требуют снять запрет хотя бы для семей тяжелобольных.

В столице Перу Лиме манифестацию за право выращивать коноплю устроили матери больных детей.

"Мы уже добились того, чтобы в нашей стране разрешили использовать марихуану в терапевтических целях. Теперь мы ждём, чтобы принятый закон вступил в действие".

Некоторые страны Латинской Америки - как, например, Уругвай - пошли дальше и уже легализовали не только использование марихуаны в терапевтических целях, но и её выращивание для личного пользования.