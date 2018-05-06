В ожидании автобуса в подтопленной Анкаре

Несмотря на наводнение в Анкаре, жизнь в городе полностью не остановилась. Общественный транспорт продолжал свою работу даже в тех районах, где улицы были подтоплены. Некоторые пассажиры дожидались автобусов, как положено, на остановках — только вот стоять приходилось уже на скамейках.

Мэр Анкары Мустафа Туна назвал наводнение «небывалым природным катаклизмом». Несколько дней сильных ливней превратили улицы в реки. В районе Мамак были затоплены первые этажи домов. По официальным данным, от стихии пострадали по меньшей мере шесть человек.