По меньшей мере 13 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане. Взрыв прогремел после полуденной молитвы в мечети в провинции Хост на востоке страны. Также в мечети был развёрнут центр регистрации избирателей: на октябрь в Афганистане запланированы парламентские и муниципальные выборы.
Взрыв в мечети и избирательном центре
Взрыв в мечети и избирательном центре
По предварительным данным полиции, взрывное устройство было заложено заранее и приведено в действие дистанционно.
Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. В то же время в последние дни в Афганистане обстановка остаётся напряжённой: в северных провинциях идут тяжёлые бои с талибами.