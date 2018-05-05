Трамп поправил Джулиани

Президент США Дональд Трамп поспешил дать разъяснения по поводу заявлений своего нового адвоката Рудольфа Джулиани о приписываемой главе государства связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По словам Джулиани, предыдущий адвокат Трампа действительно заплатил Дэниэлс за её молчание.

"Руди знает, что это охота на ведьм. Он приступил к работе только вчера и ещё должен разобраться в фактах, - сказал президент. - Он замечательный парень. Но он считает, что всё это очень плохо для нашей страны, и он прав".

В отмеченных Джулиани пунктах по защите имеется и тот, где говорится, что 130 тысяч долларов были выплачены порноактрисе, чтобы защитить семью Трампа и разрешить вопрос с частными ложными обвинениями. В интервью телеканалу Fox News Джулиани пояснил, что это было бы сделано в любом случае, даже если Трамп не был бы кандидатом в президенты, и что всю эту сумму он адвокату Майклу Коэну возместил. Между тем ещё месяц назад глава Белого дома утверждал, что не знал о выплате денег порноактрисе.

Сторми Дэниэлс утверждает, что у неё была с Дональдом Трампом интимная связь в 2006 году. Трамп это отрицает. Деньги Дэниэлс были выплачены в 2016 году за месяц до президентских выборов в США.