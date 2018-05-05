Тысячи людей собрались в Братиславе на митинг за свободу прессы. Они почтили память убитого в феврале журналиста Яна Куцяка, который перед смертью расследовал деятельность итальянской мафии на территории Словакии и её связи с правительством страны.
Братислава: за Куцяка и свободу СМИ
Братислава: за Куцяка и свободу СМИ
Журналист и его невеста были застрелены в собственном доме недалеко от Братиславы. 5 мая должна была состояться их свадьба.
Народное возмущение вынудило уйти в отставку словацкого премьер-министра, двух его помощников, начальника полиции и министра культуры. А 59 журналистов общественной телерадиовещательной компании Словакии (RTVS) написали открытое письмо, в котором говорили о политическом давлении в государственных СМИ.
RTVS финансируется из государственного бюджета, а ей директор назначается парламентом.