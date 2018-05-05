Более 1600 человек задержаны в ходе акций протеста в России

Десятки тысяч протестующих и более 1600 задержанных — таковы промежуточные сводки о протестных акциях, которые охватили десятки российских городов. По данным правозащитной группы «ОВД-Инфо», больше всего задержанных в Москве, Челябинске и Петербурге.

В Москве акция началась в 13 часов на Пушкинской площади. У памятника поэту ещё с утра собирались десятки активистов радикальной прокремлёвской организации «НОД», которая известна, в частности, благодаря нападениям на участников выступлений против войны на Украине. Вместе с ними стояли люди в форме времён Второй мировой с красными флагами и плакатами с лозунгами за Советский Союз. Рядом собирались мужчины в казачьей одежде с нагайками. Всего же к началу акции на площади находились тысячи людей. Над Пушкинской звучали лозунги как сторонников, так и противников Путина.

Поначалу полиции было сравнительно немного, если сопоставлять с прошлыми аналогичными выступлениями оппозиции. Поступали сообщения о стычках между прокремлёвскими активистами и людьми на площади, которые затем были дополнены рассказами о том, что «казаки» бьют предполагаемых участников акции нагайками.

Тем временем активизировалась и полиция. Сначала в толпу стали забегать так называемые «группы задержаний». Людей уносили в полицейские автобусы — среди тех, кого забрали в начале, оказался политик Алексей Навальный, который был инициатором протестов.

Впоследствии люди стали перемещаться с Пушкинской площади на Тверскую и прилегающие улицы. Одна из колонн ушла в сторону Кремля за пропутинскими активистами, впрочем, полиция вскоре перекрыла им проход в центр. Большие группы протестующих разошлись по всему району.

Одним из напряжённых моментом стало перекрытие Страстного бульвара. Демонстранты устроили на проезжей части «сидячую забастовку», наподобие той, что проводили в 2012 участники «Марша миллионов».

Некоторые из задержанных в Москве настаивали на том, что не участвовали в акции, а были обыкновенными прохожими.

Представители «Объединённой группы общественного наблюдения» (ОГОН) и многие очевидцы сообщали об избиении протестующих. На бульварах в какой-то момент ОМОН стал активно использовать дубинки для разгона людей, при этом практически прекратив задержания. По меньшей мере одному пострадавшему потребовалась «Скорая помощь».

В Петербурге в преддверии акции противников президента полиция заблокировала Дворцовую площадь, где должны были собираться оппозиционеры. Протестующие в итоге пошли шествием по городу.

В акции в Петербурге приняли участие несколько тысяч человек. Полиция перекрывала Невский проспект, который в итоге стал основной ареной противостояния. В ходе протестов демонстранты прорвали заграждения, а затем стали использовать их для строительства баррикад.

В Петербурге были задержаны, по разным оценкам, до 200 человек. В ряде случаев, как сообщает очевидцы, полиция активно использовала дубинки для разгона протестующих.