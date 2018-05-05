«Пример был выбран неудачный»: в Париже весьма негативно отреагировали на выступление Дональда Трампа перед членами стрелковой ассоциации США. В пятницу глава Белого дома заявил, что трагические события в Париже в ноябре 2015-го вокруг театра «Батаклан» могли бы развиваться совсем иначе, если бы оружие нашлось не только у террористов.

На парижских улицах Трампа тоже не поддержали:

«Если бы у кого-то было оружие, всё равно была бы бойня. Проблема в том, что даже если у тебя есть пистолет, ты не можешь брать на себя в одиночку ответственность за разрешение подобной ситуации»."

«Это не слишком вежливо — отматывать плёнку назад и говорить о том, что могло бы случиться или не случиться, будь у кого-то оружие. Это абсурдные и безответственные разговоры».

Впрочем, Дональд Трамп приводит пример парижских терактов уже не в первый раз. Во Франции владение оружия довольно жёстко контролируется, а его свободное ношение гражданами законодательно практически исключено. После серии терактов 2015 года выдвигались предложения ослабить контроль над оружием, но развития они не получили.