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США

В поисках «марсотрясений»

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В поисках «марсотрясений»

В поисках «марсотрясений»
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С базы «Вандерберг» в Калифорнии к Марсу отправился зонд «Инсайт». Этот проект НАСА намерен буквально заглянуть внутрь Красной планеты. Стационарная платформа оснащена буром и чувствительными геологическими приборами, которые будут измерять температуру внутри коры планеты и фиксировать «марсотрясения».

Данные о геологической активности Марса, по словам учёных, должны помочь прояснить и детали геологической истории Земли.

«Инсайт» достигнет точки посадки уже к концу ноября. Его работа рассчитана примерно на марсианский год — около двух земных — но может быть и продлена. Например, американские марсоходы «Кьюриосити» и «Пасфайндер» многократно превысили рассчитанные сроки и до сих пор исследуют поверхность планеты.