С базы «Вандерберг» в Калифорнии к Марсу отправился зонд «Инсайт». Этот проект НАСА намерен буквально заглянуть внутрь Красной планеты. Стационарная платформа оснащена буром и чувствительными геологическими приборами, которые будут измерять температуру внутри коры планеты и фиксировать «марсотрясения».
В поисках «марсотрясений»
В поисках «марсотрясений»
Данные о геологической активности Марса, по словам учёных, должны помочь прояснить и детали геологической истории Земли.
«Инсайт» достигнет точки посадки уже к концу ноября. Его работа рассчитана примерно на марсианский год — около двух земных — но может быть и продлена. Например, американские марсоходы «Кьюриосити» и «Пасфайндер» многократно превысили рассчитанные сроки и до сих пор исследуют поверхность планеты.