Памятник Карлу Марксу открылся в Трире, его родном городе. Бронзовая 5-метровая статуя работы китайского скульптора Ву Вайшаня - подарок Поднебесной к 200-летию немецкого философа-экономиста. В Пекине сказали, что хотели таким образом выразить ему уважение. После долгих споров и дебатов власти Трира подарок приняли.
Китайцы вернули Маркса на место
Китайцы вернули Маркса на место
Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер считает, что Маркса недопустимо обвинять в злодеяниях, совершённых теми, кто провозгласил себя его последователями.
"Да, мы поддерживаем уроженца нашего города, мы относимся к Карлу Марксу конструктивно, скрывать нам нечего. Мы не пытаемся предать его забвению, и мы рады этому подарку, воспринимаем его как дружеский жест".
На церемонии открытия памятника присутствовали около 3 тысяч гостей. в том числе посол Китая в ФРГ. В то же время в городе прошла акция протеста под девизом "Снять Маркса с пьедестала". Против установки памятника выступала и треть членов городского совета Трира.