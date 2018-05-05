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Германия

Китайцы вернули Маркса на место

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Китайцы вернули Маркса на место

Китайцы вернули Маркса на место
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Памятник Карлу Марксу открылся в Трире, его родном городе. Бронзовая 5-метровая статуя работы китайского скульптора Ву Вайшаня - подарок Поднебесной к 200-летию немецкого философа-экономиста. В Пекине сказали, что хотели таким образом выразить ему уважение. После долгих споров и дебатов власти Трира подарок приняли.

Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер считает, что Маркса недопустимо обвинять в злодеяниях, совершённых теми, кто провозгласил себя его последователями.

"Да, мы поддерживаем уроженца нашего города, мы относимся к Карлу Марксу конструктивно, скрывать нам нечего. Мы не пытаемся предать его забвению, и мы рады этому подарку, воспринимаем его как дружеский жест".

На церемонии открытия памятника присутствовали около 3 тысяч гостей. в том числе посол Китая в ФРГ. В то же время в городе прошла акция протеста под девизом "Снять Маркса с пьедестала". Против установки памятника выступала и треть членов городского совета Трира.