Полиция Южной Кореи сорвала традиционную акцию беженцев из КНДР, которые отправляли на север воздушные шары с сотнями тысяч агитационных листовок. Правительство официально просило приостановить подобные кампании на фоне улучшения отношений с Пхеньяном. Активисты настаивают, что доброжелательный диалог с Северной Кореей недопустим:
В Южной Корее ограничили протестные акции против КНДР
В Южной Корее ограничили протестные акции против КНДР
«Ким Чен Ын долгое время угрожал Южной Корее и всему миру, создавая атмосферу ужаса жестокими казнями, ядерными испытаниями и запусками ракет. И после этого он внезапно предложил начать фальшивый диалог и притворился, будто хочет мира. И тут же наше общество забыло злую сущность династии Кимов и было увлечено ложной атмосферой мира».
Рядом противниками Ким Чен Ына свою акцию проводили сторонники примирения на полуострове. Вместе с полицией они мешали запускать листовки, заявляя, что беженцы ведут себя угрожающе и таким образом способствуют разжиганию войны.