Отмена TPS для гондурасцев

Новость о решении Белого дома завершить срок действия защищенного статуса (TPS) для 60 тысяч иммигрантов из Гондураса прозвучала как гром среди ясного неба. Программа была открыта для них в 1999 году, и статус беспрепятственно обновлялся каждые 18 месяцев. Но теперь им предписано покинуть США до 5 января 2020 года.