Новость о решении Белого дома завершить срок действия защищенного статуса (TPS) для 60 тысяч иммигрантов из Гондураса прозвучала как гром среди ясного неба. Программа была открыта для них в 1999 году, и статус беспрепятственно обновлялся каждые 18 месяцев. Но теперь им предписано покинуть США до 5 января 2020 года.
Отмена TPS для гондурасцев
Отмена TPS для гондурасцев
Гондурасские власти выразили обеспокоенность таким решением. Заместитель министра иностранных дел страны Хосе Исайас Барахона сказал:
"Правительство Республики Гондурас признает, что это суверенное решение властей США, принятое администрацией Трампа. Однако отказ от программы TPS - неудачная идея, она ставит под удар десятки тысяч наших соотечественников".
Ранее статус TPS был отменён также для других иммигрантов, в том числе гаитян и сальвадорцев.
Власти США , проводящие новую антииммиграционную политику, подчёркивают, что статус TPS в любом случае был не вечен. Но для многих иммигрантов, воспользовавшихся программой, возвращение на родину уже немыслимо:
"Я прожила в этой стране 27 лет, я приехала сюда в 1992-ом, и уже мало что помню о моей родине. Я вносила свой вклад в экономику США, у меня было разрешение, я платила налоги. Мы, латиноамериканцы, вовсе не преступники, как они нас называют".
Многие иммигранты содержат и родных, оставшихся дома. Так, 1,1 млн работающих в США гондурасцев посылают ежегодно в Гондурас сумму, сопоставимую с 1/6 ВВП страны.