Гавайи: эвакуация из-за извержения вулкана

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано минувшей ночью в районе активного вулкана Килаэуа на Большом острове Гавайского архипелага. Извержению предшествовала целая серия других подземных толчков. Из кратера извергся столб лавы и пепла, достигший 30-метровой высоты. Несколько домов в близлежащем селении были повреждены. Уровень диоксида серы достиг критического показателя. Началась эвакуация населения. Она затронет около 10 тысяч человек. Один из местных жителей рассказывает:

"Мы услышали, как лопается раскалённая лава, прямо из нашего дома. И я теперь я не знаю, найдём ли мы наш дом на своём месте, когда вернёмся. К нам прибежал сосед, испуганный этими странными звуками. И он сказал, что такого не припомнит, хотя живёт здесь уже более 40 лет".

Килауэа в переводе означает "изрыгающий, выплёскивающийся". Этот действующий вулкан один из самых опасных на Земле. Сейчас он находится в наиболее активной фазе. Высота вулкана – 1247 м над уровнем моря, а его основание уходит на дно Тихого океана на глубину около 5 км. Последнее крупное извержение Килауэа произошло в 2014 году.