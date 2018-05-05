Росатом обвиняет Greenpeace в провокации против плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Так в госкорпорации расценили акцию протеста в Балтийском море. По версии российской стороны, активисты пытались опасно сблизиться с энергоблоком, однако конвой при содействии береговой охраны помешал экологам.
Акция Greenpeace против плавучей АЭС: провокация или борьба за экологию?
Акция Greenpeace против плавучей АЭС: провокация или борьба за экологию?
В Greenpeace настаивают, что держались на расстоянии, рекомендованном береговой охраной, однако одно из судов сопровождения пыталось сорвать акцию. По словам экологов, их защитили сторожевые корабли.
«Академик Ломоносов» направляется из Петербурга в Мурманск, где в энергоблок должны загрузить топливо, затем станцию должны доставить к берегам Чукотки.
Плавучую АЭС создали, чтобы можно было обеспечивать электричеством и пресной водой объекты в отдалённых и неосвоенных районах. Экологи опасаются, что в случае аварии «Академик Ломоносов» может спровоцировать экологическую катастрофу в труднодоступном месте. На самом большом плакате Greenpeace было написано: «Плавучая АЭС? Вы серьезно?»