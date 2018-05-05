Центральные улицы Тель-Авива были перекрыты на время проведения второго вынесенного этапа веломногодневки Джиро д'Италия, которая впервые проходит за пределами Европы.
«Италия»в Тель-Авиве
«Италия»в Тель-Авиве
167 километров быстрее всех преодолел итальянец Элиа Вивиани — за 3 часа 51 минуту 20 секунд.
В общем зачёте на равнинном этапе сменился лидер: голландец Том Дюмулен, прошлогодний победитель, уступил розовую майку австралийцу Роану Деннису, хотя и всего на одну секунду.
Третий этап намечен на воскресенье: велогонщикам предстоит преодолеть 229 километров от Беэр-Шевы до Эйлата на Красном море, после чего в понедельник участники будут состязаться уже в Италии.