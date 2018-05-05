Предотвращение глобальных конфликтов, координация с НАТО и мобильность в Европе и за её пределами: министры обороны стран Евросоюза провели в Болгарии неформальную встречу в преддверии июльского саммита НАТО.
«Мобильность войск в ЕС и за его пределами»
«Мобильность войск в ЕС и за его пределами»
София была выбрана площадкой для форума, поскольку Болгария сейчас председательствует в ЕС. Болгарский премьер Бойко Борисов, посетивший встречу, подчеркнул важность укрепления мира.
По мнению Брюсселя, один из шагов к этому — дальнейшее снятие внутренних барьеров.
Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам дипломатии:
«Мы сфокусировались на ведущей теме сотрудничества НАТО и ЕС — военной мобильности. Наша задача — обеспечить беспрепятственное надёжное передвижение войск по Европейскому союзу и за его пределами, устранить существующие процедурные и законодательные препятствия, а также улучшить европейскую инфраструктуру, обеспечивающую передвижение войск и вооружения».
Кроме того, на правах хозяев встречи представители Болгарии говорили о необходимости наладить диалог с Турцией: в последнее время по целому ряду причин заметно осложнились взаимоотношения Анкары как с Евросоюзом, так и с союзниками по НАТО.