Хаос в турецкой столице: на Анкару из-за сильных ливней обрушились наводнения. Потоки воды буквально смывали машины с улиц. Сообщается по меньшей мере о шести пострадавших.
Сильнейшее за 500 лет?
Сейчас воспроизводится:
Сильнейшее за 500 лет?
Сильнейшее за 500 лет?
Хаос в турецкой столице: на Анкару из-за сильных ливней обрушились наводнения. Потоки воды буквально смывали машины с улиц. Сообщается по меньшей мере о шести пострадавших.
В нескольких районах города парализовано уличное движение, затоплены магазины и нижние этажи домов. При этом метеорологи предсказывают продолжение сильных осадков.
Некоторые местные СМИ называют наводнение сильнейшим за 500 лет.