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Турция

Сильнейшее за 500 лет?

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Сильнейшее за 500 лет?

Сильнейшее за 500 лет?
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Хаос в турецкой столице: на Анкару из-за сильных ливней обрушились наводнения. Потоки воды буквально смывали машины с улиц. Сообщается по меньшей мере о шести пострадавших.

В нескольких районах города парализовано уличное движение, затоплены магазины и нижние этажи домов. При этом метеорологи предсказывают продолжение сильных осадков.

Некоторые местные СМИ называют наводнение сильнейшим за 500 лет.