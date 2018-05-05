Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон был в субботу экстренно госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. В больнице была проведена операция. По словам врачей, вмешательство прошло «очень хорошо». Однако 76-специалисту понадобится значительный период интенсивного ухода, чтобы восстановиться.
Алекс Фергюсон перенёс операцию
Алекс Фергюсон перенёс операцию
Шотландец Сэр Алекс Фергюсон один из самых успешных и титулованных тренеров в истории мирового футбола. Наибольшую известность ему принесла работа с «Манчестером» с 1986 по 2013 гг. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Великобритании.