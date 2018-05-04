Индекс свободы прессы RSF, обнародованный на сайте правозащитной организации "Репортеры без границ", указывает, что в России по сравнению с прошлым годом немного ухудшилось положение средств массовой информации: страна набрала 49,96 балла (в 2017 г. – 49,45 балла), оставшись на 148 месте.
Россия сохранила свое место в рейтинге свободы СМИ
Россия сохранила свое место в рейтинге свободы СМИ
Каждая из 180 стран — участников рейтинга получает от 0 до 100 баллов: чем итоговый балл выше, тем хуже состояние свободы прессы.
В первую десятку стран с отличными показателями входят Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Ямайка, Бельгия, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика. На 180 месте Северная Корея.
Правозащитники отметили резкое ухудшение состояния свободы прессы в Европе.
"В ряде европейских стран участились случаи травли представителей СМИ со стороны правительств и ведущих политиков. Влиятельные политики в этих странах позволяют себе враждебные высказывания и оскорбления в адрес журналистов, а также подают на них в суд. Частично в этих странах свобода слова ограничивается также владельцами СМИ", — сообщается в отчете за 2018 г.
Так, Мальта опустилась на 18 позиций, заняв 65 место, Чехия – на 11 позиций (34 место), Словакия – на 10 (27 место). Сербия опустилась на 10 пунктов и заняла 76 место в рейтинге свободы СМИ.
"В таких странах, как США (45 место, падение на 2 позиции), Индия (138) и Филиппины (133), высокопоставленные политики, включая глав государств, объявляют критических к ним журналистов предателями. Позиция Соединенных Штатов в рейтинге после прихода к власти президента Трампа продолжает падать второй год подряд, — отмечают "Репортеры без границ", — "в Турции (157) и Египте (161) «медиафобия» стала настолько выраженной, что журналистов регулярно обвиняют в терроризме, а нелояльных к власти представителей СМИ безосновательно арестовывают".
Отмечается также повышение уровня цензуры в Китае (176 место), давление на СМИ в Польше (58).
Самой опасной для журналистов признана Сирия, где в прошлом году были убиты 13 журналистов.