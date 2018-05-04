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«Фольксваген»: потери и перемены

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«Фольксваген»: потери и перемены

«Фольксваген»: потери и перемены
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Reuters
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«Фольксваген» полностью признал свою вину в «дизельгейте» в январе 2017-го. В декабре прошлого года к семи годам тюрьмы был приговорён Оливер Шмидт — один из менеджеров американского подразделения компании.

Убытки концерна оцениваются по меньшей мере в 25 миллиардов евро. В эту сумму входят не только штрафы и компенсации. До июня следующего года автопроизводитель обязан выкупить или исправить 85% машин, вовлечённых в скандал. В феврале в руководстве компании заявили, что обязательства выполнены уже в отношении 83% автомобилей, так что программа будет завершена досрочно.

«Фольксваген» вовсю старается компенсировать убытки и вернуть доверие клиентов.

Так, недавно вновь поменялось руководство концерна, а также было объявлено о масштабной реструктуризации и принципиальных изменениях в системе менеджмента.

Более того, «Фольксваген» обещает выкупить даже новые машины, если немецкие города запретят дизели на своих улицах: такое право власти получили в феврале этого года.