В США отмечен самый низкий с начала века уровень безработицы: 3,9%. При этом, если тенденция останется прежней, уровень достигнет 3,7% — а это был бы самый низкий показатель с 1969 года.
Самая низкая безработица с начала века
Самая низкая безработица с начала века
Эту новость в «твиттере» уже приветствовал Дональд Трамп, ранее отмечавший успехи политики Белого дома, несмотря на «охоту на ведьм».
В числе ложек дёгтя — замедленный по сравнению с ожиданиями рост заработной платы, а в долгосрочной перспективе — и снижение доли занятых по отношению ко всему трудоспособному населению: этот показатель также имеет шанс побить негативный рекорд полувековой давности.