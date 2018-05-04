Подготовка в королевской свадьбе

19 мая в Великобритании состоится главное событие года в жизни королевства - свадьба принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл.

К предстоящей церемонии приковано самое пристальное внимание, даже несмотря на то, что на сегодняшний день Гарри лишь шестой в очереди наследников престола.

Примечательно, что когда два года назад стало известно об отношениях Гарри и Меган, то появились упорные слухи, что королева Елизавета II категорически против их брака. Однако долгожданная свадьба все-таки состоится, и остается до нее всего две недели.

Церемония пройдет в часовне Св. Георгия в Виндзоре. Именно там был крещен принц Гарри при рождении.

В отличие от свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон церемония будет более скромной. Но даже с учетом этого приглашение на свадьбу получили более 2600 гостей. При этом большинство из них - обычные люди: друзья жениха и невесты, жители Виндзора, а также сотрудники благотворительных организаций, которым попечительствует принц Гарри.

Сообщается, что пара попросила выбрать "людей из разных слоев населения и разных возрастов, продемонстрировавших лидерские качества и послуживших своим графствам".

Правда, не всем приглашенным посчастливится наблюдать за церемонией непосредственно в часовне Св. Георгия - она может вместить лишь 800 человек. Остальные люди останутся снаружи, но смогут увидеть, как карета с женихом и невестой заезжает в Виндзорский замок. В сопроводительном письме гостей предупредили, что церемония продлится около четырех часов.