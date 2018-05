The Editors запели по-новому

Violence - название шестого студийного альбома бирмингемской группы The Editors . В год 15-летия исполнители Инди-рока пообещали поделиться со слушателями своим видением современного мира, откуда и название - альбома и его центральной композиции.

Джастин Локи, гитарист: "Я никогда не воспринимал музыкантов в роли политиков, но, разумеется, у нас есть свой взгляд на вещи. Смотрите, что происходит вокруг - укрепление правых, росту популизма в Австрии, Америке. Подавление свободы СМИ в Венгрии. Думаю, наши композиции как нельзя лучше вписываются в современный контекст... Мы в Великобритании не знаем такого наступления на свободы, как в той же Венгрии. И, полагаю, никогда не узнаем: наша страна не поступит так с населением. Но при этом именно наша страна бомбила Сирию без согласования с парламентом и наша страна приняла худшее решение за очень долгое время ( "Брексит")".

Джастин Локи со своей гитарой - ключевая фигура в музыкальной обработке композиции Hallelujah (So Low), написанной фронтменом группы Томом Смитом после посещения лагеря сирийских беженцев в Греции. Впечатления от той поездки и легли в основу нового альбома.

Эд Лэй, барабанщик, основатель группы: "У Тома возникла целая гамма чувств после увиденного, и он начал писать тексты. А тут подоспел и Джастин со своими гитарными риффами. Прямой связи с посещением лагеря нет, однако нам удалось зафиксировать эмоции, настроения, и так родились наши лучшие песни.

Darkness at the Door - третий сингл альбома, который в концертном исполнении собрал толпы поклонников, в том числе и за счет слушателей старшего поколения, неосновной целевой аудитории The Editors.

Эд Лэй, барабанщик, основатель группы: "Новый альбом просто потрясающе звучит. Мы чувствуем отклик публики. Мы впервые привлекли к работе Blanck Mass, продюсирующего тяжелое электро. Так вот, мы слушали эту музыку и поняли, что она может хорошо дополнить нашу. К счастью, сотрудничество состоялось и мы сообща добились вполне достойных результатов".

Euronews встретился с музыкантами всего через несколько дней после гибели культового шведского диджея Avici. Разговор перешел в иную плоскость - стресс, сроки, поклонники, алкоголь.

Эд Лэй, барабанщик, основатель группы: "Разумеется, давление огромное. Стресс тоже. И да, возникает желание расслабиться через выпивку, наркотики, что-то другое, что для вас, возможно, совсем не лучший вариант".

Джастин Локи, гитарист: "Меня не удивляют сообщения об уходе молодых музыкантов. В обществе не принято говорить о том, в каком ритме эти люди работают, как обстоят дела с их психическим здоровьем - такие разговоры не гламурны".

После серии концертов в Европе The Editors показали новый альбом в США. Музыканты возвращаются в Старый Свет на фестивальный сезон, а на осень запланированы их выступления в Англии и Ирландии.