Вручение Нобеля по литературе отложено

В этом году Нобелевская премия по литературе вручаться не будет. Соответствующее заявление выпустила в пятницу Шведская академия. По словам ее секретаря, это решение объясняется тем, что на фоне разразившихся сексуальных скандалов состав жюри значительно сократился и, как следствие, доверие к академии было подорвано.

Премия за 2018 будет вручена в следующем году, вместе с наградой за 2019. Это уже восьмой подобный случай в истории премии. Последний раз имя лауреата объявляли с годовым опозданием 70 лет назад.

В центре скандала оказался в фотограф Жан-Клод Арно, муж члена академии поэтессы Катарины Фростенсон. В прошлом году 18 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. По информации СМИ, среди тех, к кому приставал Арно, даже кронпринцесса Швеции Виктория. Помимо этого, фотографа подозревают в том, что он до официальной церемонии раскрывал имена лауреатов. Сам Арно все обвинения отвергает.

Ситуация в академии обострилась после того, как несколько ее членов сложили с себя полномочия. Таким образом они выразили недовольство тем, что академия не отреагировала на этот скандал должным образом.