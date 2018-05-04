Захарова заподозрила Великобританию в "жесточайшей цензуре"

Признание президента Чехии Милоша Земана, что в его стране производился и тестировался нервно-паралитический газ типа "Новичок" наносит еще один удар по официальной позиции британского правительства, согласно которой отравляющее вещество такого типа могло производится только в России.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИДа России Мария Захарова: "Кто-нибудь верит, что Североатлантический альянс не знал, что в Чехии синтезируется «Новичок»? А вот теперь хороший вопрос: кто, как и на каком уровне участвовал в курировании этих программ со стороны НАТО? Второй вопрос: какие ещё страны (хотелось бы заслушать именно официальное заявление Альянса), которые входят в НАТО, занимались подобными исследованиями?"

Организация по запрещению химического оружия скорректировала в пятницу слова своего гендиректора Ахмета Узюмджю о том, что в Солсбери было использовано до 100 грамм отравляющего вещества. Первоначально его слова были интерпретированы, как доказательство того, что лаборатории, в которых "Новичок" только тестировался в малых дозах, не могли быть источником вещества, которым были отравлены Скрипали. Но это утверждение было названо Захаровой совершенно неправдоподобным: 50-100 г. "Новичка" могли убить жителей нескольких кварталов Солсбери. В пятницу ОЗХО официально заявило, в опровержение слов своего гендиректора, что речь должна идти о миллиграммах, а не граммах отравляющего вещества.

Мария Захарова также обвинила британские власти в "жесточайшей цензуре" обстоятельств расследования отравления Скрипалей и игнорировании российского требования о консульском доступе к пострадавшим россиянам. По словам Захаровой, британское правительство наложило запрет на упоминание в СМИ имени предполагаемого куратора Сергея Скрипаля из британской разведки Пабло Миллера, а также препятствует появлению информации о связях Миллера компанией "Орбис Интеллидженс", где также работал составитель досье на Дональда Трампа Кристофер Стил.