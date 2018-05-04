На состоявшихся накануне в Британии выборах в местные органы самоуправления согласно предварительным результатам находящиеся у власти консерваторы усилили свое присутствие в местных советах.
Неубедительная победа лейбористов
Неубедительная победа лейбористов
Количество их мандатов увеличилось на 11, на семь больше - у их главных оппонентов - лейбористов, и самый крупный отрыв - у либеральных демократов - плюс 40 мандатов. А вот партия UKIP, которая была главной победительницей на прошлом голосовании, прошедшем четыре года назад, потеряла 86 мандатов в органах местной власти.
В столице Британии позиции консерваторов были поколеблены, а вот лейбористы продвинулись, хотя не так значительно, как им того бы хотелось.
Всего на кону стояли 4 000 депутатских мандатов, окончательные итоги должны стать известны в пятницу ближе к девяти вечера по Гринвичу.