Как выяснилось, пароли пользователей Твиттера из-за неполадок с программным обеспечением какое-то время находились в открытом внутреннем доступе, проблема была вовремя замечена и решена.
Twitter рекомендует сменить пароль
Twitter рекомендует сменить пароль
Тем не менее, исходя из предосторожности, пользователям этой социальной сети было предложено поменять пароли доступа к их аккаунтам.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне. В коммюнике подчеркивается, что нет оснований полагать, что информация о паролях могла выйти за пределы систем соцсети.
Твиттер насчитывает свыше 330 миллионов пользователей, какому количеству из них нужно сменить пароли, не сообщается.