Шведская академия не будет объявлять лауреата Нобелевской премии по литературе в этом году. Премия за 2018 г. будет вручена в следующем году. Как говорится в официальном заявлении академии, это уже восьмой случай в истории премии отказа от объявления лауреата.
Нобелевская премия по литературе в этом году вручена не будет
Нобелевская премия по литературе в этом году вручена не будет
Свое решение академия объяснила сокращением числа членов академии, что снижает доверие к их решению. Шесть членов академии сложили свои полномочия в знак несогласия с отсутствием должной реакции на поведение фотографа Жан-Клода Арно, мужа члена академии поэтессы Катарины Фростенсон. Он был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 18 женщин и раскрытии имён лауреатов до их официального объявления.