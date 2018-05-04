Сеть супермаркетов Lidl в Швейцарии запускает в продажу сигареты с... марихуаной. Об этом заявил сам ритейлер в своем пресс-релизе.
"Дым сигарет с... марихуаной"
"Дым сигарет с... марихуаной"
Власти Швейцарии легализовали марихуану в 2011 году. Однако, разрешен продукт лишь с содержанием одного процента тетрагидроканнабинола — что выше стандартного 0,2%, легализованного в ряде европейских стран.
В частности, в продажу поступят два вида сигаретного табака с низким содержанием конопли. Эти продукты будет продаваться наряду с традиционными сигаретами. Стоимость одной пачки составит 17,99 швейцарских франков (13,20 евро), что превышает в Швейцарии цену на обычный сигаретный табак вдвое.
Употребление марихуаны как лекарственного препарата легализовано в некоторых штатах США и нескольких странах Европы. Еще в нескольких европейских государствах оборот каннабиса и выращивание небольших объемов конопли не считается уголовным преступлением, а употреблять «травку» можно в специально отведенных местах.