Американская киноакадемия, та самая, что присуждает премию "Оскар", лишила членства режиссера Романа Полански и продюсера телешоу, а также актера Билла Косби.
Полански и Косби больше не академики
Полански и Косби больше не академики
Решение, как говорится в коммюнике, которое выпустила Академия, было принято в соответствии с этическими обязательствами, которые накладывает членство в Академии, а также "из уважения к человеческому достоинству".
Оба обвинялись в насилии в отношении женщин, в случае с Косби суд признал его виновным, а Полански же насильственные действия в отношении 13-летней девочки в 1977-м году признал, но от процесса в США скрылся во Франции.
У Косби "Оскара" нет, а вот у Полански их пять, причем дважды он их получал за режиссуру, не считая награды в категории "Лучший фильм" и "Лучший сценарий адаптации".
Последняя по времени награда Киноакадемии за ленту "Пианист" был получен 14 лет назад.
Полански - 85, ребенком он пережил Холокост, его семья находилась в Краковском гетто.
Косби - 81 год, его называли одним из самых выдающихся афроамериканцев.