Срочная новость

Срочная новость

США

Полански и Косби больше не академики

Сейчас воспроизводится:

Полански и Косби больше не академики

Полански и Косби больше не академики
Размер текста Aa Aa

Американская киноакадемия, та самая, что присуждает премию "Оскар", лишила членства режиссера Романа Полански и продюсера телешоу, а также актера Билла Косби.

Решение, как говорится в коммюнике, которое выпустила Академия, было принято в соответствии с этическими обязательствами, которые накладывает членство в Академии, а также "из уважения к человеческому достоинству".

Оба обвинялись в насилии в отношении женщин, в случае с Косби суд признал его виновным, а Полански же насильственные действия в отношении 13-летней девочки в 1977-м году признал, но от процесса в США скрылся во Франции.

У Косби "Оскара" нет, а вот у Полански их пять, причем дважды он их получал за режиссуру, не считая награды в категории "Лучший фильм" и "Лучший сценарий адаптации".

Последняя по времени награда Киноакадемии за ленту "Пианист" был получен 14 лет назад.

Полански - 85, ребенком он пережил Холокост, его семья находилась в Краковском гетто.

Косби - 81 год, его называли одним из самых выдающихся афроамериканцев.